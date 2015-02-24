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Evlerin gün içinde karanlık olması alışılmadık bir durumdur. Güneş ışığından yeteri kadar yararlanmayan yapılarda nem rutubet ve kasvet olacaktır. Ara koridorlar, giyinme odaları veya karanlık odalarda gün içinde yaşam zor olmaktadır. Akşamları biz nebze ışıklar açılarak aydınlatılan odaya gündüz de ışık açılması maddi açıdan zorlayabilir. Gün boyu yanan elektrik lambası aya ve yıla vurulduğunda faturalarda… Read More
Yüksek pivot orta kayıtlı fakro çatı penceresi geniş pencere boyutu sayesinde hem aydınlık hem de daha fazla hava dolaşımı sağlar. İkinci pencere kanadı tek bir pencereye monte edilmiştir. Üst pencerenin kanadı pivot pencere tarzında açılmaktadır. Dönme ekseni pencerenin ekseninde yer aldığı için rahat bir kullanım sağlamaktadır. Alt taraftaki pencere kanadında açılma işlemi uygulanmaz. Alt pencere… Read More
Duman ve ısıyı kolayca tahliye ederek yangınların büyümesinin önüne geçmektedir. Aynı zamanda yangın çıkış yollarına kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylelikle binanın ve binada yaşayanların malları ve canları korunurken oluşacak zararlar da en aza indirilir. Duman tahliye pencereleri merdiven altlarında ve apartmanlar arasındaki boşluklarda olur. Yani bütün bir binanın ortak kullanım alanlarında olmaktadır. Duman tahliye pencereleri sanayi… Read More
Günümüz mimarisinde birçok çatı katı teras veya balkon özelliği ile inşa edilmektedir. Bu tür alanlarda yalıtma özelliği yüksek pencerelere ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda manzaradan yararlanmak ve iyi bir aydınlatma sağlamak için pencere gölgelikleri yüksek açılarla döndürülmesi gerekir. Tüm bu özellikler çatı penceresi gölgeliği tasarımlarımızda sizleri beklemektedir. Fakro Çatı Pencere Gölgeliği Nasıl Hazırlanır Çatı ve tavan… Read More
Modası geçmiş ve zaman içinde yıpranan pencerelere göre çok daha yararlı, yeni tasarım çatı pencere jaluzili ürünleri yaşam ve iş alanlarınızda çok daha konforlu bir ortamın yaratılmasında son derece etkili olacaktır. Günümüzün kaliteli çatı pencereleri genellikle aydınlatılması zor alanlarda ışıktan daha fazla yararlanabilmek adına doğru bir çözümdür. Tavan ve çatı çıkışlarına, duvarlara, balkon veya teras… Read More
Aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayan poliratan dolgu, İskandinav çamı üzerine monte edilen pencere panjuru’dur. Dışarıdan dekoratif görünümüne sahiptir. Modern yapıların vazgeçilmez tercihi çatı penceresi ve aksesuarları. Standart çatı penceresine sonradan entegre edilebilir. Fakro Çatı Penceresi Panjuru Montajı Fakro Çatı Penceresi Panjuru Uygulaması Fakro Çatı Pencere Panjuru ve Renk Kartelası Fakro Çatı Penceresi Panjur Sistemleri Mükemmel… Read More
Fakro Çatı Pencere Sinekliği Nedir Çatı pencere sinekliği ve sineklik tek astar üzerine monte edilen aksesuar olup penceredir. PVC kaplı ve beyaz alüminyum rayları ile birlikte örgü cam elyaf yapılmıştır. Fakro Çatı Penceresi Sineklik Montajı Fakro Çatı Penceresi Sineklik Uygulaması Fakro Çatı Penceresi Sineklik Seçenekleri Bilgi için lütfen çekinmeden arayınız. 0533 466 23 90
3 farklı stor perde çeşitleri vardır. 1. asr manüel karartıcı stor perde. 2. güneş Kırıcı stor perde. 3. bu 2 stor perdelerin motorlu olanları da vardır. Çatı penceresi aksesuarları işlevsellik ile çekici görünümü bir araya getirmektedir. Işık miktarını kontrol etmekte, aşırı ısı akımını azaltmakta ve kışın enerji tasarrufu yapmaktadır. Geniş aksesuar tipi, modeli ve rengi… Read More
Eteklik çatı pencerelerin doğru montajı için gereken temel bir unsurdur. Kusursuz tasarlanmış eteklik detayları kullanılan çatı malzemesi ile dayanıklı ve muntazam bir birleşim sağlar. Etekliğin amacı iyi bir drenaj sağlamak pencereyi doğal etkenlerden korumaktır. Eteklikler tüm fakro çatı pencerelerine uyumlu olarak üretilip tüm çatı kaplama malzemeleri ile entegre olabilmektedir. Hadveli çatı kaplamaları için EHN eteklik,… Read More
Çatı sistemleri ile pencere sistemlerinin harmanlandığı çatı penceresi çatıya acil çıkış ihtiyacı ve duman tahliye için tercih edilmekteydi. Son yıllarda modern mimari yapıların yaratıcı fikirleri de ön plana çıkardığı günümüzde evleriniz için çatıları yaşam alanına birbirinden farklı pencere modelleriyle dönüştürme imkanı bulunuyor. Enerji sistemlerinde de tasarruf yoluna gitmenin en kolay ve zahmetsiz yolu olarak da… Read More
Yer kazandırmada son derece pratik bir çözüm olan bu merdiven modelleri evlerde ve iş yerlerinde son yıllarda tercih edilen bir araç olarak kullanılmaya başladı. Ev ve ofislerde bulunan çatı katları, asma katlar veya dubleks kat seçeneklerinde hem sağladığı konfor hem de sağlamlığı ile dikkat çeken yeni nesil çatı merdivenlerinde geniş bir malzeme seçeneği bulunuyor. Fakro… Read More